Программа Центрально-Азиатского регионального сотрудничества получит инвестиции АБР

2018-04-25 17:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития инвестирует 5 миллиардов долларов в программу Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества до 2020 года, передают казахские СМИ.

Таким образом, 11 стран-участниц этой программы получат средства на дальнейшее развитие инфраструктуры региона и улучшение его транспортного и энергетического потенциала.

По словам Джованни Капаннелли, директора представительства АБР в Казахстане, развитие транспортно-логистической сети в Центральной Азии особенно важно, так как этот регион является транзитным для Китая и стран Юго-Восточной Азии на пути в Европу.