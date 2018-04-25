Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Турцию

2018-04-25 18:09 | www.apa.az | 7
Завершилась программа визита президента Азербайджана в Турцию.
Как сообщает АПА, сегодня завершился официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию.
В честь президента Ильхама Алиева в аэропорту Эсенбога в Анкаре был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.
Главу государства провожали заместитель премьер-министра Турции Фикри Ишык и другие высокопоставленные представители государства и правительства.