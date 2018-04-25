Департамент информации МИД России выразил отношение к ситуации в Армении

2018-04-25 18:11 | www.apa.az | 6
Департамент информации и печати МИД России выразил отношение к ситуации в Армении
Как сообщает АПА со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в распространенном Департаментом заявлении говорится:
«Продолжаем внимательно следить за развитием внутриполитической обстановки в Армении, с которой нас связывают исторические традиции дружбы, масштабное разностороннее сотрудничество и отношения союзнического взаимодействия.
Надеемся, что ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу. Убеждены, что скорейшее возвращение жизни в стране в нормальное русло и восстановление общественного согласия отвечают коренным интересам братской Армении».