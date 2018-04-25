ИГИЛ назвали самыми богатыми террористами

2018-04-25 17:40 | www.oxu.az | 6

Террористическая организация «Исламское государство» оказалась успешным инвестиционным фондом, деньги которого вкладывались в легальный европейский бизнес.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает французская радиостанция Europe 1.

По оценкам источников, ИГИЛ является самой богатой террористической группировкой за всю историю человечества, ему принадлежат активы на три миллиарда евро, которые инвестированы в легальный европейский бизнес.

Europe 1 отмечает, что за такую сумму ИГИЛ могла бы позволить себе приобрести французского авиаперевозчика - компанию Air France.

Источники издания отмечают, что сколотить подобное состояние террористам помог контроль над нефтяными участками на территории Сирии и Ирака, которые приносили ИГИЛ около 100 миллионов долларов в год.

Также источником доходов для ИГИЛ стало сельское хозяйство - под контролем террористов находилось около 40 процентов объема производственных мощностей Ирака.

Часть средств террористы получали по «десятине» - 10-процентный налог на любую сделку на подконтрольной территории. В этот список попадают как коммерческие сделки, так и послабления режима террористов - члены ИГИЛ собирали деньги за слишком короткие бороды, курение или недостаточно закрытое лицо у женщин.

По данным французской газеты Le Monde, часть средств вкладывалась в рыбное хозяйство, а именно в выращивание карпов в Ираке. Инвестиции ИГИЛ были замечены во многих странах Ближнего Востока, а также в Турции, отмечали источники газеты.

Кроме того, одним из способов привлечения средств для ИГИЛ являются многочисленные пожертвования сторонников террористов, которые ведут активную пропаганду. В декабре сообщалось, что американка пыталась перевести биткоины террористам и попалась.