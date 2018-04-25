Армянский министр подал в отставку

2018-04-25 17:49 | www.oxu.az | 4

Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грачья Ростомян подал в отставку.

Как передает Oxu.Az, об этом «Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода») сообщила его пресс-секретарь Астхик Мартиросян.

«Осознавая судьбоносность момента и ответственность каждого гражданина Армении перед государством, я подаю в отставку с поста министра спорта и по делам молодежи», — говорится в заявлении Ростомяна.

Он также отметил, что, будучи сторонником партии «Процветающая Армения» (ППА), поддерживает призыв лидера ППА Гагика Царукяна к всенародной мобилизации и лично присоединяется к уличным протестам.

«Всех спортсменов и представителей мира спорта заверяю, что сегодня настало время для того, чтобы флаг Армении развевался на площади Республики над нашим народом.

Моих коллег из (правящей) Республиканской партии и «Дашнакцутюн» призываю без колебаний присоединиться к народу и подчиниться его требованиям. На данный момент нет ничего важнее, чем найти мирный выход для нашей родины», — подчеркнул Ростомян.

24 апреля лидер армянской оппозиции, депутат Национального собрания Никол Пашинян заявил, что протесты в стране продолжатся даже после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Он подчеркнул, что этот пост должен занять человек из народа, а не из правящей Республиканской партии, и заявил о намерении возглавить правительство страны.

Саргсян, с 2008 по 2018 годы занимавший пост президента, подал в отставку 23 апреля после 10 дней массовых протестов против его назначения. Он был избран на свой пост 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в стране.

Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2015 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.