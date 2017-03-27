Сотрудникам СГБ присвоены высшие воинские звания

2017-03-27 18:23 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Службы Государственной Безопасности высших воинских званий.

Как сообщает АПА, полковнику Халафову Рауфу Рафиг оглу, полковнику Мусаеву Ильгару Али оглы, полковнику Нагиеву Сахибу Новруз оглы и полковнику Рустамову Асифу Мустафа оглы присвоено высшее звание генерал-майора.

Другим указом главы государства за отличие в обеспечении национальной безопасности в Азербайджане, в пресечении разведывательной деятельности иностранных спецслужб, в борьбе с транснациональной организованной преступностью была награждена группа сотрудников Службы Государственной Безопасности.