Совет прессы о передаче «Yarasa»

2018-04-25 18:00 | www.oxu.az | 7

Как сообщалось, непристойные шутки в эфире телеканала «Lider» вызвали негативную реакцию общественности.

Заведующий отделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета телерадиовещания Тевеккюль Дадашов прокомментировал Oxu.Az данную ситуацию:

«Телеэфир находится под постоянным контролем. Но в данной программе допускались выражения, противоречащие национально-культурным ценностям. В эфире использовались нецензурные слова, выражения, которые запрещены с 07:00 до 23:00.

Но после 23:00 вещателям предоставляется определенная свобода в этом вопросе.

Если даже в передаче есть бегущая строка, в случае, если гости скажут что-то лишнее, то ведущая (Кенуль Юсифгызы – ред.) должна это предотвратить.

Если протестов против передачи станет больше, мы решим вопрос. Я уже подготовил и передал справку».

Пярвиз Гусейн

