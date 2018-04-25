В Баку изнасиловали первоклассника? – ЗАЯВЛЕНИЕ

2018-04-25 18:11 | www.oxu.az | 6

Министерство внутренних дел выразило отношение к информации о том, что учащийся одной из школ в Хатаинском районе столицы подвергся сексуальному насилию со стороны двух других школьников.

Как сообщил Oxu.Az, заместитель главы пресс-службы министерства Орхан Мансурзаде заявил, что распространенная информация не соответствует действительности:

«Полиция провела расследование в связи с данным вопросом, но информация не нашла своего подтверждения. Эти сведения целеноправленно распространяют заинтересованные лица».

Отметим, что ранее местные СМИ сообщили об изнасиловании ученика первого класса учащимися 10-го класса средней школы №1 в Хатаинском районе.

Эльвин Пашазаде

