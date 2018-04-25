Церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике в Баку обещает быть динамичной - Мариана Василева

2018-04-25 17:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике в Баку обещает быть динамичной и интересной, сказала в интервью Trend постановщик церемонии, главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

По словам главного тренера, основная тема церемонии открытия будет посвящена взаимодействию четырех стихий.

"Церемония открытия обещает быть очень динамичной и интересной. Как обычно в ней примут участие спортсмены, представляющие все виды гимнастики, а также наши хореографы. Основной темой открытия станет взаимодействие четырех стихий - огня, земли, воздуха и воды. Тема очень серьезная, мы хотим показать, что наша планета существует благодаря взаимосвязи этих четырех стихий. Они являются движущей силой не только Земли в целом, но и спорта, в частности", - сказала Василева.

Василева добавила, что подготовка к открытию Кубка мира по художественной гимнастике в текущем году прошла достаточно сложно.

"У нас очень сжатые графики, поэтому в этот раз подготовка к открытию прошла не легко. Сначала был Кубок мира по спортивной гимнастике, затем Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, затем AGF Junior Trophy. Подготовка была очень тяжелой, но я думаю, что церемония открытия всем очень понравится", - сказала главный тренер.

Напомним, что церемония открытия начнется 27 апреля в 17:30 в Национальной арене гимнастики.