Завершился визит Ильхама Алиева в Турцию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-04-25 18:24 | www.oxu.az | 6

Завершилась программа визита президента Азербайджана в Турцию.

Как сообщает Oxu.Az, сегодня завершился официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию.

В честь президента Ильхама Алиева в аэропорту Эсенбога в Анкаре был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Главу государства провожали заместитель премьер-министра Турции Фикри Ишык и другие высокопоставленные представители государства и правительства.

17:45

От имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в среду был дан официальный обед в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

12:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка - Аныткабир.

Как передает Oxu.Az, глава государства возложил венок к могиле Ататюрка. Была почтена память великого сына тюркского мира.

24.04.2018, 19:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Турцию посетил памятник общенационального лидера в парке имени Гейдара Алиева в Анкаре.

Как сообщает Oxu.Az, глава государства возложил цветы к памятнику Г.Алиеву.

Отметим, парк имени Гейдара Алиева в Анкаре был основан в 2004 году. В 2012 году в парке были проведены капитальные ремонтные работы.

В результате этот парк стал одним из самых красивых мест отдыха столицы Турции.

У входа в парк растут посаженные 4 апреля 2004 года президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой деревья Хан чинары.

В настоящее время завершается строительство в парке Дома пропаганды Азербайджана «Бута».

17:42

Начался официальный визит в Турцию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Oxu.Az, в аэропорту главу государства встретил руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Неджет Унувар и другие официальные лица.

Отметим, президент Ильхам Алиев примет участие в VII заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе визита стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.