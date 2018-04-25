Завершился визит Ильхама Алиева в Турцию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-04-25 18:24 | www.oxu.az | 6
Завершилась программа визита президента Азербайджана в Турцию.
Как сообщает Oxu.Az, сегодня завершился официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию.
В честь президента Ильхама Алиева в аэропорту Эсенбога в Анкаре был выстроен почетный караул. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.
Главу государства провожали заместитель премьер-министра Турции Фикри Ишык и другие высокопоставленные представители государства и правительства.
17:45
От имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в среду был дан официальный обед в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как передает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
12:42
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка - Аныткабир.
Как передает Oxu.Az, глава государства возложил венок к могиле Ататюрка. Была почтена память великого сына тюркского мира.
24.04.2018, 19:25
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках официального визита в Турцию посетил памятник общенационального лидера в парке имени Гейдара Алиева в Анкаре.
Как сообщает Oxu.Az, глава государства возложил цветы к памятнику Г.Алиеву.
Отметим, парк имени Гейдара Алиева в Анкаре был основан в 2004 году. В 2012 году в парке были проведены капитальные ремонтные работы.
В результате этот парк стал одним из самых красивых мест отдыха столицы Турции.
У входа в парк растут посаженные 4 апреля 2004 года президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой деревья Хан чинары.
В настоящее время завершается строительство в парке Дома пропаганды Азербайджана «Бута».
17:42
Начался официальный визит в Турцию президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Oxu.Az, в аэропорту главу государства встретил руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Неджет Унувар и другие официальные лица.
Отметим, президент Ильхам Алиев примет участие в VII заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе визита стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.