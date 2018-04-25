Президент Академии наук о выпуске продукции под брендом Made in Azerbaijan

2018-04-25 18:02 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Парк высоких технологий Национальной академии наук Азербайджана будет выпускать продукцию под брендом Made in Azerbaijan, но пока рано требовать от него это.

Об этом во вторник сказал президент НАНА Акиф Ализаде.

По его словам, Парк высоких технологий должен достигнуть такого развития, которое позволило бы ему выйти на международную арену по брендом Made in Azerbaijan.

Президент академии добавил, что в Парке создается своя инфраструктура.

«Должен быть свой маркетинг, своя реклама. Уже есть те, кто хочет сотрудничать с Парком высоких технологий, созданным полгода назад. К нам обращаются местные и зарубежные бизнесмены. Мы внедрим новшества в области оборонной промышленности. Также планируются новшества в сфере бизнеса», - сказал Ализаде.

Президент академии также затронул проблему интереса молодежи к науке.

«Некоторые представители молодежи говорят: зачем нужна наука, если мы живем за счет нефтяных доходов. Но я хочу ответить им словами премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и сказать, что польза, которую сегодня приносит наука, лучше денег, приносимых бизнесом», - сказал президент НАНА.