Могерини: ЕС не намерен пересматривать соглашение с Ираном по атому

2018-04-25 18:02 | www.trend.az | 9

Евросоюз не намерен пересматривать соглашения с Ираном по атому, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"У моей команды сегодня была возможность переговорить с командой президента (Франции Эммануэля) Макрона (находящегося с визитом в США)… Речь не идет о пересмотре соглашения по иранскому атому, которое было подписано различными сторонами… Вопрос о проведении новых переговоров по соглашению не стоит… Президент Макрон подчеркнул в Вашингтоне, что вся Европа полностью поддерживает реализацию соглашения", — сказала она журналистам на полях международной конференции по Сирии в Брюсселе.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. Президент Франции выразил надежду, что к работе над новым соглашением по Ирану присоединятся партнеры из Европы, а также Турция и Россия.