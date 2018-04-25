Партия «Дашнакцутюн» покинула правящую коалицию

2018-04-25 19:40 | www.apa.az | 7
В Армении рухнула правящая коалиция.
Как сообщает АПА со ссылкой на армянские СМИ, партия «Дашнакцутюн» приняла решение покинуть правящую коалицию.
«В нынешней политической ситуации считаем целесообразным прекратить участие в политической коалиции с партией «Республика». Возникшая в результате народного движения ситуация уже несколько дней держит общество в напряжении. Мы уверены, что эта ситуация должна решиться только в рамках Конституции и закона»,- говорится в заявлении партии.