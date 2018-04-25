В Турции решили судьбу прерванного матча

2018-04-25 18:44 | www.oxu.az | 7

Полуфинальный матч Кубка Турции «Фенербахче» – «Бешикташ» будет продолжен с того момента, когда был прерван.

Как сообщает Oxu.Az, решение об этом приняла Федерация футбола Турции (ФФТ).

Скандальное дерби продолжится 3-го мая с 57-й минуты, на которой оно было прервано, однако оставшаяся часть встречи пройдёт при пустых трибунах.

Отметим, что матч «Фенербахче» – «Бешикташ» состоялся на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» и был прерван при счёте 0:0 из-за выброса на поле посторонних предметов болельщиками. Первая игра между этими командами завершилась со счётом 2:2.