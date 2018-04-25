Названа самая задолжавшая страна Европы

2018-04-25 19:19 | www.oxu.az | 6

Статистическая служба Евросоюза (Евростат) представила данные по странам — членам ЕС с самым большим госдолгом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру, лидером по задолженности оказалась Греция.

Так, по состоянию на четвертый квартал 2017 года долг Греции составил 178,6 процента ВВП.

Следом идут Италия и Португалия — их показатели составили 131,8 процента и 125,7 процента соответственно.

Внушительную задолженность также имеют Бельгия (103,1 процента), Испания (98,3 процента) и Франция (97 процентов).

Самый маленький госдолг среди стран Евросоюза у Эстонии — всего 9 процентов ВВП. Меньше всего долгов также у Люксембурга (23 процента), Болгарии (25,4 процента), Чехии (34,6 процента) и Румынии (35 процентов).

Средний госдолг ЕС в конце 2017 года снизился и составил 81,6 процента ВВП — годом ранее этот показатель был равен 83,3 процента.

Согласно отчету Евростата, в числе стран с самым низким показателем дефицита бюджета — Ирландия, Эстония, Латвия и Финляндия.

Профицит бюджета был зафиксирован на Мальте, на Кипре, в Чехии, Люксембурге, Германии, Швеции, Нидерландах, Дании, Болгарии, Греции, Хорватии и Литве.

12 апреля сообщалось, что внешний долг России с начала года вырос на 1,2 процента, что эквивалентно 6,1 миллиарда долларов.

В конце января Минфин отчитался об увеличении государственного внутреннего долга — за год он вырос на 1,146 триллиона рублей (на 18,8 процента).

А.Б.

