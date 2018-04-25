Пашинян стал кандидатом в премьеры Армении

2018-04-25 19:33 | www.oxu.az | 7

Оппозиционная фракция «Елк» (Исход) выдвинула кандидатуру своего главы и руководителя протестного движения Никола Пашиняна на пост премьера Армении.

Oб этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Фракция решила выдвинуть на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна», - говорится в заявлении фракции.

Фракция «Елк» и примкнувший к ней блок «Царукян» в данный момент имеют 40 мандатов. Для избрания главы кабмина требуется 53 депутатских голоса.

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Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля.

Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции».

Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

А.Б.

