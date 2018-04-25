Президент Ильхам Алиев: Совместные проекты Азербайджана и Турции укрепляют региональное сотрудничество и обеспечивают стабильность в регионе

2018-04-25 18:14 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Совместные проекты Азербайджана и Турции укрепляют региональное сотрудничество и обеспечивают стабильность в регионе.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в среду в Анкаре во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для печати.

«Как сказал мой дорогой брат, Баку-Тбилиси-Карс и TANAP – исторические проекты. Эти проекты реализованы благодаря нашей воле, нашей инициативе и нашему единству. Сегодня мы составляем энергетическую и транспортную карту Евразии. Эти проекты приумножают нашу мощь, укрепляют региональное сотрудничество и обеспечивают стабильность в регионе. Осуществляемые нами совместно инициативы и проекты имеют не только экономический смысл. Они имеют очень большой политический смысл, и это проекты, которые укрепляют безопасность, стабильность», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства выразил уверенность, что проекты, которые и дальше будут реализовываться сообща, будут успешно завершены.

«Мы увеличиваем взаимные инвестиции. До сегодняшнего дня Азербайджан инвестировал в турецкую экономику примерно 14 миллиардов долларов, а Турция вложила в азербайджанскую экономику свыше 12 миллиардов долларов. Такие инвестиции могут вкладываться только в братские страны. Открытие в ближайшем будущем TANAP, нефтеперерабатывающего завода Star, безусловно, увеличит наши возможности. Должен отметить и то, что за счет азербайджанских инвестиций строится порт Petlim - самый большой порт Эгейского региона Турции и третий большой порт Турции. Мы сегодня приблизились к подписанию соглашения о преференциальной торговле. Надеюсь, что в ближайшем будущем это соглашение будет подписано, и таким образом товарооборот еще больше вырастет», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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