Израиль предупредил граждан об угрозе терактов против туристов на Синае

2017-03-27 18:21 | www.trend.az | 2

Израильские власти призвали сограждан немедленно покинуть Синайский полуостров и воздержаться от поездок в эту часть Египта из-за "очень высокой" и "конкретной" угрозы терактов против отдыхающих там туристов, передает РИА Новости.

Предупреждение, не раз звучавшее в прошлом, было распространено Контртеррористическим штабом при Совете национальной безопасности в преддверии многодневного еврейского праздника Песах, когда сотни тысяч израильтян отправляются в зарубежные отпуска.

"Ввиду возросшей в последние месяцы активности (группировки) "Вилаят Синай"… в том числе в отношении Израиля, существует серьезная угроза террористических атак против туристов на Синае, включая израильтян", - говорится в сообщении.

"Вилаят Синай" считается ответвлением террористической организации "Исламское государство". Ее боевиков подозревают, в частности, в двух ракетных обстрелах, которым подвергся в феврале израильский курортный город Эйлат с территории соседнего Египта.

"Контртеррористический штаб призывает всех израильтян, которые там находятся, незамедлительно покинуть этот район и вернуться на родину. Он также просит семьи израильтян, живущих на Синае, связаться с ними и проинформировать об этом предупреждении. Кроме того, Контртеррористический штаб настоятельно рекомендует всем, кто собирается на Синай, воздержаться от поездок", - сказано в документе.

Предыдущее предупреждение об опасности пребывания на Синае израильские власти выпустили два месяца назад, приурочив его к шестой годовщине свержения президента Египта Хосни Мубарака и кратковременного прихода исламистов к власти в соседней стране.