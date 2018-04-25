Airbus и Dassault договорились о совместной разработке нового истребителя - СМИ

2018-04-25 18:35 | www.trend.az | 7

Авиаконцерн Airbus и французская компания Dassault Aviation достигли принципиальной договоренности по совместной разработке европейского перспективного истребителя. Об этом, как сообщило агентство AFP, было объявлено на Международной авиационно-космической ярмарке ILA-2018 в Берлине, передает ТАСС.

Как заявили участники проекта, он "объединили свои силы для разработки и производства перспективной системы воздушного боя (Scaf)" к 2040 году. "Мы готовы и говорим нашим министерствам обороны, и нашим властям: мы готовы, теперь за дело", - приводит агентство слова генерального директора Dassault Aviation Эрика Трапье.

Основной европейской боевой единицей является многоцелевой истребитель четвертого поколения Typhoon, созданный международным консорциумом Eurofighter. Самолет, первый полет которого состоялся еще в 1994 году, состоит на вооружении ВВС стран - участниц проекта: Германии, Великобритании, Италии и Испании.