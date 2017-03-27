Азербайджан обратился к странам-членам Минской группы ОБСЕ (версия 2)

2017-03-27 18:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обратился к странам-членам Минской группы ОБСЕ, председателю Постоянного совета ОБСЕ и другим институтам организации в связи с военными учениями Армении на оккупированных азербайджанских территориях, незаконным визитом президента этой страны на эти территории и озвученными им заявлениями. Письмо было направлено постоянным представительством Азербайджана в ОБСЕ по инструкции внешнеполитического ведомства страны, сообщили Trend в понедельник в МИД.

«Вооруженные силы Армении, нарушив нормы и принципы международного права, резолюции СБ ООН, документы и решения ОБСЕ, проводят широкомасштабные военные учения на оккупированных территориях Азербайджана. На завершающем этапе учений присутствовал лично президент Армении. В связи с этим он совершил незаконный визит на оккупированные азербайджанские территории, награждал «особо отличившихся при выполнении боевых задач военнослужащих» и выступал с провокационными заявлениями, угрожающими суверенитету и территориальной целостности Азербайджана", - говорится в письме.

В своих заявлениях президент Армении, назвав вооруженные силы защитниками христианства, пытался придать конфликту религиозную окраску, отмечается в письме.

Тем самым он признал участие вооруженных сил Армении в оккупации азербайджанских территорий и в этом контексте признал свою личную ответственность, говорится в документе.

Постоянное представительство также довело до внимания стран-членов ОБСЕ то, что Армения усиливает и расширяет свои военные позиции на оккупированных территориях, переправляет туда военную технику и средства, которое использует для укрепления статус-кво.

Военные учения и заявление президента Армении открыто демонстрируют, что страна не заинтересована в мирном урегулировании конфликта, отмечает постпредство.

Азербайджан призвал ОБСЕ, Минскую группу и ее сопредседателей занять единую позицию для предотвращения грубого нарушения базовых принципов межгосударственных отношений, потребовать от Армении положить конец агрессии против Азербайджана, вывести свои войска с оккупированных территорий, проявить добрую волю для начала субстантивных переговоров.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.