В решении карабахского конфликта ни одна страна не поддерживает Азербайджан так, как Турция - депутат

2018-04-25 18:43 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию открыл новую страницу в отношениях между двумя странами.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльданиз Салимов.

Салимов сказал, что VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, состоявшееся в Анкаре, еще более углубит сотрудничество между двумя братскими странами.

«Подписанные между Турцией и Азербайджаном документы в сфере торговли, культуры, охраны окружающей среды, обмена личным составом означают новый этап в сотрудничестве», - сказал Салимов.

Депутат подчеркнул, что отношения между Турцией и Азербайджаном являются сегодня примером для всего мира.

«Отношения между двумя странами имеют глубокие исторические корни. Азербайджан с Турцией всегда находились рядом друг с другом. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мире, самые близкие союзники», - добавил депутат.

Салимов сказал, что нет другой страны, которая оказывала бы такую же большую поддержку Азербайджану в решении нагорно-карабахского конфликта, как Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще раз заявил, что находится рядом с Азербайджаном в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском вопросе.

«Конечно, это заявление - показатель того, насколько высокими являются отношения между двумя братскими народами. С уверенностью могу сказать, что эта встреча подняла на более высокий уровень азербайджано-турецкое стратегическое сотрудничество. Азербайджан с Турцией всегда находились рядом другом с другом как в трудные, так и в счастливые моменты, так будет и в дальнейшем», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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