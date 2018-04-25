Вынесен приговор убившему и расчленившему журналистку Ким Валль

2018-04-25 20:30 | www.oxu.az | 5

Суд Копенгагена вынес приговор известному датскому изобретателю Петеру Мадсену, который оказался на скамье подсудимых по обвинению в изнасиловании и убийстве шведской журналистки Ким Валль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по решению суда Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению.

Такого решение добивалась прокуратура. Между тем адвокат подозреваемого Бетина Хальд Энгмарк считает, что стороне обвинения не удалось доказать виновность ее клиента в убийстве журналистки.

Тело Ким Валль обнаружили в море близ Копенгагена без головы, рук и ног. Она участвовала в экспедиции изобретателя на его частной подлодке «Наутилус». Самого Мадсена спасатели подобрали с тонущей субмарины.

В ходе расследования Петер Мадсен неоднократно менял свои показания о смерти Ким.

Он заявлял, что журналистка погибла из-за упавшего ей на голову тяжелого люка. Позднее он утверждал, что она отравилась газом, пока он был на палубе.

В результате изобретатель признался, что расчленил ее тело и выбросил в море.

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По версии прокуратуры, изобретатель заранее планировал убийство — он связал и пытал Валль перед тем, как расправиться с ней.

Он был признан виновным в преднамеренном убийстве и сексуальном посягательстве, ранее признавшись, что расчленял тело Мс Уолл на подводной лодке и выбрасывал ее останки за борт.

А.Б.

