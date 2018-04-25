Катар выделит $100 млн на помощь сирийцам в 2018 году

2018-04-25 19:04 | www.trend.az | 6

Катар выделит 100 миллионов долларов в 2018 году для оказания помощи сирийцам, сообщил МИД Катара в микроблоге в социальной сети по случаю открытия международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе, передает РИА Новости.

Министерство отметило, что в 2016-2017 году сирийцы получили от Катара помощь в размере 200 миллионов долларов.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани представляет эмират на конференции по Сирии под эгидой ЕС и ООН в Брюсселе.