Путин обсудил с президентом Армении ситуацию в стране

2018-04-25 20:45 | www.apa.az | 6
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Армении Арменом Саркисяном обсудил текущую ситуацию в Армении,
Как передает АПА, об этом сообщается на сайте Кремля.
«Обсуждалась текущая ситуация в Армении. Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках», говорится в тексте сообщения.