Британия выделит 620 миллионов долларов на помощь сирийским беженцам

2018-04-25 19:29 | www.trend.az | 6

Великобритания выделит 620 миллионов долларов на помощь сирийским беженцам, заявила постпред страны при ООН Карен Пирс журналистам в ООН.

В среду в Брюсселе проходит международная донорская конференция по Сирии. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам ООН Марк Лоукок ожидает, что удастся собрать до 4,4 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

"Соединенное Королевство выделит 620 миллионов долларов на помощь беженцам в Сирии. Мы также материально помогаем Турции, которая принимает 3,6 миллиона беженцев. Мы делаем много для тех, кто оказывает первую помощь, специалистам в области здравоохранения, людям, которые работают на месте и пытаются справиться с этим кризисом", - сказала Пирс.