Глава кабмина Мадрида ушла в отставку за кражу - ВИДЕО

2018-04-25 20:45 | www.oxu.az | 5

Глава правительства автономного сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес подала в отставку.

Как передает Oxu.Az со сылкой на EFE, об этом политик от правящей Народной партии объявила на пресс-конференции.

Ранее в среду издание Okdiario обвинило Сифуэнтес в попытке украсть в 2011 году из супермаркета два тюбика крема. Газета опубликовала соответствующую видеозапись из магазина.

Кроме того, не так давно издание El Diario обвинило главу мадридского кабмина в том, что она получила магистерскую степень в одном из университетов Испании незаконным путем. После этого оппозиция начала требовать немедленной отставки Кристины Сифуэнтес.

А.Б.

