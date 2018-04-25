МИД России о ситуации в Армении

2018-04-25 21:10 | www.oxu.az | 7
МИД России выразил надежду, что ситуация в Армении будет развиваться в правовом, конституционном поле.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.
«Продолжаем внимательно следить за развитием внутриполитической обстановки в Армении, с которой нас связывают исторические традиции дружбы, масштабное разностороннее сотрудничество и отношения союзнического взаимодействия», - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии.
«Надеемся, что ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу.
Убеждены, что скорейшее возвращение жизни в стране в нормальное русло и восстановление общественного согласия отвечают коренным интересам братской Армении», - подчеркнули в МИД РФ.
С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении круглые сутки проходили митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян.
23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян. Сразу после этого Н.Пашинян выдвинул ряд новых требований к властям.