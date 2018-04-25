Сторонники оппозиции ждут начала митинга в Ереване

2018-04-25 19:45 | www.trend.az | 7

Сторонники оппозиции ждут начала митинга в Ереване, они заполнил весь центр города, включая площадь Республики, где находится здание правительства Армении, а также прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции протеста исполняют национальные танцы, гудят в клаксоны автомобилей. На сцене выступают местные рок-группы, ожидается появление лидера оппозиции Николы Пашиняна.

Акции против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.