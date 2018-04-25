Генсек ОБСЕ поздравил президента Азербайджана

2018-04-25 21:24 | www.oxu.az | 5

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, в письме говорится:

«Передаю самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания президентом Азербайджана.

ОБСЕ привержена намерению по дальнейшему укреплению сотрудничества с Азербайджаном в вопросах безопасности и выполнения своих обязательств, а также поддержке усилий по решению нагорно-карабахского конфликта посредством деятельности личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и его специальных представителей в рамках Минской группы ОБСЕ.

ОБСЕ также выражает готовность оказать поддержку в укреплении реформ в сферах демократического управления, безопасности и экономического прогресса в Азербайджане".

А.Б.

