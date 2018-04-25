Пограничники Узбекистана и Кыргызстана усиливают взаимодействие

2018-04-25 19:54 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Пограничные ведомства Узбекистана и Кыргызстана усилили взаимодействие в сфере обеспечения охраны границы между двумя странами, сообщает в среду пресс-служба Пограничных войск Службы госбезопасности Узбекистана.

Напомним, что в начале апреля пограничники Кыргызстана заявили, что в районе местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области узбекистанские пограничники открыли огонь по гражданину Кыргызстана, который находился на кыргызской территории, в результате мужчина погиб.

В Комитете по охране госграницы Службы госбезопасности Узбекистана заявили, что мужчина нелегально пересек границу, отказался подчиниться требованиям пограничного наряда и был ранен. Позже руководители пограничных ведомств двух стран договорились провести совместное расследование инцидента, а также не применять оружие в случае непреднамеренного нарушения границы.

«В рамках договоренностей руководителей пограничных ведомств Республики Узбекистан и Кыргызской Республики на местах организовано тесное взаимодействие между частями и подразделениями», — говорится в сообщении, размещенном в интернет-издании Газета.uz.

В частности, эта работа направлена на оперативное реагирование на изменения обстановки, надежную охрану границы, предупреждение и профилактику ее нарушений.