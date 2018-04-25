Путин позвонил президенту Армении

2018-04-25 21:36 | www.oxu.az | 7

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Армении Арменом Саркисяном обсудил текущую ситуацию в Армении.

Об этом, как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась текущая ситуация в Армении. Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках», — говорится в сообщении.