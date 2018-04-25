Макрон призвал не допустить обострения ситуации на Ближнем Востоке

2018-04-25 20:11 | www.trend.az | 7

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал немедленно начать работу над новым соглашением по ядерной программе Ирана, чтобы в случае выхода США из старого соглашения не произошло обострения обстановки в регионе, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что нам нужно прямо сейчас начинать работать над… новым всеобъемлющим соглашением (с Ираном) и быть уверенными, что каким бы ни было решение США (по старому соглашению) мы не допустим отсутствия правил, не допустим конфликта держав на Ближнем Востоке, обострения отношений и потенциальной войны", — сказал Макрон, выступая в конгрессе США.

По словам президента Франции, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что до 12 мая примет решение относительно действующего с Ираном соглашения.