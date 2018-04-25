В Ереване начался митинг оппозиции

2018-04-25 20:12 | www.trend.az | 7

Митинг оппозиции начался на площади Республики в центре Еревана, передаёт корреспондент РИА Новости.

Сейчас выступают активисты, ожидается выступление лидера акций протеста, оппозиционного депутата Никола Пашиняна. Площадь и прилегающие улицы заполнены народом, подъезды к площади перекрыты полицией.

Акции против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".