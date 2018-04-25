США взволновали таинственные поставки из Ирана в Сирию

2018-04-25 21:48 | www.oxu.az | 10

Разведывательные службы США изучают подозрительные грузовые авиаперелеты из Ирана в Сирию.

Как передает Oxu.Az, об этом CNN сообщили источники в американской администрации.

По их информации, Тегеран может направлять Дамаску системы вооружений, которые в дальнейшем могут использоваться правительственными силами или иранскими частями.

О полетах осведомлены США и Израиль, они опасаются, что оружие, которое может находиться среди груза, будет применено для угроз еврейскому государству.

Как отмечается, переправка в Сирию вооружений — частое явление, однако последние полеты привлекли особое внимание, поскольку были совершены после совместного удара США, Франции и Великобритании по сирийским объектам.

СNN указывает, что отношения между Ираном и Израилем также стали более напряженными в последнее время.

Телеканал уточняет, что только на этой неделе было зафиксировано как минимум два полета Ил-76 сирийских ВВС в Иран.

Источник CNN отметил, что и другие рейсы транспортных самолетов привлекли внимание американцев.

А.Б.

