Макрон предупредил о пагубных последствиях торговых войн

2018-04-25 20:14 | www.trend.az | 7

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о пагубных последствиях торговых войн, призвал следовать правилам мировой торговли, передает РИА Новости.

"Нам нужна открытая и честная торговля. Торговые войны не совпадают с нашей миссией, с нашей историей, с нашими нынешними обязательствами по глобальной безопасности. В конце концов, они (войны) уничтожат рабочие места, поднимут цены, и за это придется платить среднему классу", — заявил Макрон, выступая в конгрессе США.

По его словам, на многие обеспокоенности в сфере торговли можно дать ответ "путем переговоров на площадке Всемирной торговой организации".