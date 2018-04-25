Нагорно-карабахский конфликт создает угрозу региональной безопасности – азербайджанский депутат

2018-04-25 20:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт создает явную угрозу региональной безопасности, сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльшад Гасанов в ходе весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

«Я думаю, что затяжные конфликты – это серьезный вызов для европейского континента. В этой связи неурегулированный конфликт между Арменией и Азербайджаном создает явную угрозу региональной безопасности. Армения продолжает оккупацию Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов. Это признается международным сообществом. Международное сообщество признает, что это неотъемлемая часть Азербайджана», - сказал он.

Депутат отметил, что в результате этого конфликта почти один миллион граждан Азербайджана были вынуждены покинуть свои родные земли.

«Они превратились на своей территории во внутренне перемещенных лиц», - сказал Гасанов.

Говоря о работе, проводимой правительством Азербайджана для улучшения жилищных условий беженцев, депутат отметил, что страна готова поделиться опытом в решении гуманитарного кризиса.

Выступая на мероприятии, депутат парламента Азербайджана Сахиба Гафарова отметила, что армянская агрессия против Азербайджана привела к оккупации 20 процентов территории страны, полномасштабной войне и массовому перемещению тысяч людей, включая женщин и детей.

«Азербайджан решает проблему своих беженцев и вынужденных переселенцев, количество которых выросло до 1,2 миллиона. Соответствующие меры принимаются для улучшения жилищных условий этих людей. 95 жилых комплексов было построено по современным стандартам. Более 25 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев получили новые квартиры», - сказала она.