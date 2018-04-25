Москва не хочет доводить дело до приостановки членства в Совете Европе

2018-04-25 20:27 | www.trend.az | 7

Москва не хочет доводить дело до приостановки своего членства в Совете Европы, но он все больше теряет легитимность ввиду неучастия российских парламентариев в утверждении решений совета, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, член коллегии МИД Андрей Келин.

Во вторник генсек СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что уставной орган Совета Европы — комитет министров иностранных дел — к концу 2019 года может принять меры в отношении России из-за невыплаты взноса в бюджет, пояснив это тем, что "есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен принимать какие-то действия".

В ответ на вопрос, оценивает ли Москва негативно заявление Ягланда, Келин отметил, что "он просто констатировал то, что сейчас происходит".

"Он констатировал происходящее. Для него это действительно сложный момент. Не только потому, что Россия не заплатила свои взносы, но и Турция также не заплатила взнос как основной плательщик – более 20 миллионов долларов. Поэтому бюджет реально весит буквально на волоске, Ягланду приходится его сокращать, ужимать. Такая ситуация, конечно, долго продолжаться не может", — заявил дипломат.