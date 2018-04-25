Макрон: Мы не должны выходить из сделки с Ираном, не имея замены

2018-04-25 20:29 | www.trend.az | 7

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не намерена выходить из действующего с Ираном ядерного соглашения, не имея никаких других договоренностей в этой области, передает РИА Новости.

"Мы подписали его (соглашение) по инициативе США, мы подписали его вместе – США и Франция. Поэтому мы не можем просто сказать, что должны избавиться от него", — заявил Макрон, выступая в конгрессе США.

"Справедливо сказать, что это соглашение не снимает всех обеспокоенностей, в том числе важных. Это правда. Но мы не должны выходить из него, не имея чего-то существенного взамен. Это моя позиция", — добавил президент.