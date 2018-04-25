Могерини допустила диалог с теми, кто может привлечь Дамаск к переговорам

2018-04-25 20:32 | www.trend.az | 8

Евросоюз готов вести диалог со странами, с которыми у него нет согласия по видению ситуации в Сирии, но которые способны усадить Дамаск за стол переговоров, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"Решение нам видится в том, чтобы вести политический и дипломатический диалог с теми, у кого есть возможность привести Дамаск за стол переговоров, несмотря на разногласия. Именно в этом и состоит суть подхода об отсутствии военного решения", — заявила Могерини, выступая перед журналистами в рамках международной конференции по поддержке Сирии в Брюсселе.

Она признала, что странам-гарантам астанинского процесса удалось в течение нескольких месяцев снижать уровень эскалации в Сирии, но с начала этого года военное противостояние вернулось.