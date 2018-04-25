Захарова: В Сиэтле произошел рейдерский захват

2018-04-25 22:30 | www.oxu.az | 9

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала рейдерским захватом проникновение представителей властей США в здание генконсульства России в Сиэтле.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Рен.ТВ

"Редкое зрелище - государственный рейдерский захват", - написала она на своей странице в Facebook.

Ранее посольство России в США обнародовало видео, на кадрах которого представители американских властей взламывают дверь в здание генконсульства. При этом Россия не давала США разрешения на посещение своей собственности.

А.Б.

