Налбандян вылетел в Москву

2018-04-25 22:33 | www.oxu.az | 8
Эдвард Налбандян, занимающий пост главы МИД Армении, вылетел в Москву.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в политических кругах.
По словам пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, Налбандян находится в командировке, однако, где именно находится министр, в ведомстве не уточнили.
Ранее сегодня состоялся телефонный разговор президентов РФ и Армении. Лидеры подчеркнули, что «для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в Армении важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках».