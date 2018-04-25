Налбандян вылетел в Москву

2018-04-25 22:33 | www.oxu.az | 8

Эдвард Налбандян, занимающий пост главы МИД Армении, вылетел в Москву.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в политических кругах.

По словам пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна, Налбандян находится в командировке, однако, где именно находится министр, в ведомстве не уточнили.

Ранее сегодня состоялся телефонный разговор президентов РФ и Армении. Лидеры подчеркнули, что «для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в Армении важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках».

А.Б.

