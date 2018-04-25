В Армении оппозиционеры продолжат акции протеста

2018-04-25 22:38 | www.apa.az | 8

В Армении оппозиционеры 26 апреля продолжат акции протеста.

Как передает АПА со ссылкой на “news.am”, об этом заявил лидер движения «Гражданский договор» Никол Пашинян на митинге на площади Республики в Ереване.

Он призвал с новой силой продолжить забастовки. «Еще шаг и завершим эту историю», - заявил Пашинян.

В числе намеченных на 26 апреля акций блокирование дорог, мостов. «На дороге Ереван-Севан с этой целью дожидаются 80 грузовиков. Они прибудут в Ереван и заблокируют улицы», сказал Н.Пашинян.