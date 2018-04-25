Белый дом: КНДР движется в правильном направлении

2018-04-25 23:23 | www.oxu.az | 7

США считают, что КНДР ведет себя открыто и движется в правильном направлении в преддверии саммита лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Как сообщает Oxu.Az со сссылкой на РИА Новости, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

«В процессе (подготовки встречи - ред.) они (КНДР - ред.) были открыты в своем желании провести денуклеаризацию. Это будет основной темой.

Мы будем этого добиваться и ожидаем, что так и произойдет», - сказала Сандерс на брифинге в Вашингтоне.

«Мы не будем ослаблять кампанию максимального давления, пока не увидим, что слова претворяются в конкретные действия, но они двигаются в правильном направлении», - добавила она.

А.Б.

