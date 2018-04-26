Участники конференции в Брюсселе подтвердили приверженность суверенитету Сирии

2018-04-26 00:06 | www.apa.az | 6

Международная конференция в Брюсселе, в которой приняли участие 57 государств, подтвердила приверженность международного сообщества суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, об этом говорится в итоговом заявлении Европейского союза и ООН, под эгидой которых прошла конференция.

«Конференция подтвердила, что только всеобъемлющее и подлинное политическое решение в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике обеспечит устойчивое прекращение сирийского конфликта и предотвратит региональную эскалацию», — говорится в документе.

При этом отмечается, что конференция выступает за то, чтобы ситуация в Сирии была передана на рассмотрение в Международный уголовный суд (МУС).

«Необходимо расследовать военные преступления и нарушения международного гуманитарного права и нарушения прав человека", говорится в заявлении главы дипломатии СЕ Федерики Могерини и спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.