"Реал" победил "Баварию" в первом матче ½ финала Лиги чемпионов

2018-04-26 00:46 | www.apa.az | 7
Мадридский "Реал" обыграл в гостях мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1 в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
Как сообщает АПА, за "Баварию" гол забил Йосуа Киммих на 28-й минуте. В составе "Реала" отличились Марсело (44-я минута) и Марко Асенсио (57).
Ответная игра состоится в Мадриде 1 мая. В другой полуфинальной паре во вторник английский "Ливерпуль" на домашнем стадионе выиграл первую встречу у итальянской "Ромы" со счетом 5:2.
Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.