Почти половина американцев против политики Трампа в Сирии – опрос

2018-04-26 00:47 | www.trend.az | 8

Более 45% американцев выступают против политики президента Дональда Трампа в Сирии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом (Коннектикут) и опубликованного в среду, передает РИА Новости.

Согласно данным опроса, 46% опрошенных не одобряют политику Трампа в Сирии, в то время как 44% респондентов поддержали президента.

"Трамп остается все таким же непопулярным, как и всегда, когда участники голосования в целом оценивают то, как он выполняет свою работу", — добавил заместитель начальника проводившего опрос подразделения Питер Браун.