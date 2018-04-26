В Астаре обнаружен снаряд

2018-04-26 00:40 | www.oxu.az | 5

Сегодня в Национальное Агентство по Разминированию Территории Азербайджана (ANAMA) поступила информация из Центра Службы «102» Министерства внутренних дел и из Центра управления в кризисных ситуациях при Министерстве чрезвычайных ситуаций, что в Астаринском районе на улице Ази Асланова обнаружен снаряд.

Как сообщили Oxu.Az в ANAMA, на место происшествия срочно выслана оперативная группа быстрого реагирования Агентства.

В результате неотложных оперативных мероприятий, проведенных специалистами Агенства на вышеуказанной территории, обнаружен снаряд 82-мм калибра ( ВК-881). Снаряд перевезен на специальную территорию агентства для обезвреживания.

Был произведен наземный осмотр территории площадью 500 кв. метров поблизости от места обнаружения снаряда. Каких-либо других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

А.Б.

