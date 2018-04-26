Мубаризу Тагиеву 70: юбилей в кругу друзей и поклонников (ФОТО)

2018-04-26 00:52 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Народному артисту Мубаризу Тагиеву 70. Эту торжественную дату, как настоящий артист, он отметил на сцене, в кругу коллег, друзей и многочисленных поклонников. Праздничный вечер, посвященный 70-летию Мубариза Тагиева состоялся во Дворце Гейдара Алиева в Баку, сообщает Trend Life.

Популярность у слушателей Мубариз Тагиев приобрел благодаря своему таланту, бархатному голосу и невероятной харизме.

До начала концертной программы известные деятели культуры и искусства в беседе с представителями СМИ поздравляли мэтра эстрады с юбилеем, желали ему успехов, крепкого здоровья и еще больших достижений в творчестве.

Как только на сцену вышел народный артист Мубариз Тагиев в зале раздались оглушительные аплодисменты. Стало понятно, публика соскучилась по любимому артисту и его песням.

Мубариз Тагиев не стал долго томить зрителей, и начал вечер с исполнения нескольких композиций из своего репертуара, а после признался слушателям, что очень по ним соскучился, на что зрители ответили ему громкими овациями.

В этот вечер сцену с юбиляром разделили известные исполнители - народные артисты Айгюн Кязымова, Фаиг Агаев, заслуженные артисты Тунзаля Агаева, Манана Джапаридзе, исполнители Сабина Бабаева, Ильгар Хаял, Азад Шабанов и многие другие.

Представляя коллег Мубариз Тагиев вспоминал, то как познакомился с ними, рассказывал о каких-то знаковых событиях в их творчестве. Пред каждым музыкальным номером вниманию зрителей были представлены видеозаписи с выступлениями юбиляра разных лет.

Выступления звезд эстрады стали настоящим подарком для зрителей, пришедших на концерт, но и самого Мубариза Тагиева в этот вечер ждали сюрпризы, одним из которых стал ролик с архивным выпуском передачи, на которой певец выступил в качестве ведущего.