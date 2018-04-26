Полад Бюльбюльоглу: "В ВОВ участвовали 681 тыс. жителей Азербайджана, из них половина не вернулась домой"

2018-04-26 01:04 | www.apa.az | 7

В Великой Отечественной Войне участвовали 681 тыс. жителей Азербайджана, из них половина не вернулась домой.

Как передает российское бюро АПА, об этом заявил посол Азербайджана в РФ, председатель Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Полад Бюльбюльоглу, выступая на торжественной церемонии открытия Международного форума Победителей в Брянске.

"Когда меня пригласили на Брянскую землю, я очень обрадовался, потому что мой отец часто мне рассказывал, как 1,5 месяца провел на Брянском фронте. Мой отец был оперным певцом и в силу своей профессии он воевал не оружием, а своим голосом и песнями. Я привез несколько уникальных документов, в том числе и благодарственное письмо в адрес отца. Подписанное начальником политуправления Брянского фронта, где перечислены все артисты, которые вместе с отцом выступали и в их адрес сказано много добрых слов", сказал посол.

Обращаясь к участникам международного форума он подчеркнул, что это была — общая Победа. Полад Бюльбюль оглы напомнил, что 681 тыс. жителей Азербайджана участвовала в Великой Отечественной войне, из них половина не вернулась домой. “Ценность таких форумов в том, что молодежь, которая живет теперь уже в разных странах знала бы какой ценой сохранили свободу современный страны – бывшие республики Советского Союза”, отметил П. Бюльбюльоглу.