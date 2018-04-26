«Реал» оказался сильнее «Баварии» - ВИДЕО

2018-04-26 00:50 | www.oxu.az | 7

Мюнхенская «Бавария» уступила мадридскому «Реалу» на своем поле на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Как передает Oxu.Az, «Реал», как и в прошлом сезоне, добивается важнейшей победы над «Баварией» в Мюнхене. Второй тайм мадридцы провели заметно сильнее, чем первый.

Хозяева имели много моментов, особенно активничал Франк Рибери. Однако все их потуги оказались тщетными.

В эпизодах, когда бессилен оказывался Кейлор Навас, на помощь вратарю приходили защитники во главе с капитаном Серхио Рамосом.

Гол на 28 минуте забил Киммих, на 44 минуте Марсело и на 57 минуте Асенсио.

А.Б.

